61-летнюю Мадонну заподозрили в романе с 26-летним танцором
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Певицу Мадонну заподозрили в романе с танцором Ахламаликом Уильямсом, передает The Sun.

Папарацци сняли 61-летнюю артистку и ее 26-летнего друга обнимающимися на балконе одного из отелей в Майами, где Мадонна находится с гастролями. Ахламалик работает в коллективе Мадонны танцором.

На том же балконе была замечена и 23-летняя дочь Мадонны Лурдес, которая обнималась с неизвестным мужчиной.

Мадонна была замужем дважды — за актером Шоном Пенном и режиссером Гаем Ричи. Кроме Лурдес, у нее есть сын от Гая Ричи Рокко и четверо усыновленных детей.

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