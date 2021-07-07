63-летнюю Шэрон Стоун заметили на свидании с 25-летним рэпером
Foto: Vida Press

Голливудскую актрису Шэрон Стоун заметили на свидании с молодым рэпером RMR. Об этом сообщает Page Six.

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63-летнюю звезду "Основного инстинкта" неоднократно видели вместе с 25-летним исполнителем в различных местах Лос-Анджелеса. На прошлой неделе пара посещала публичные места и танцевала под хип-хоп-музыку.

"У нее определенно веселое лето. Они вместе тусовались с Дрейком, рисовали и пили шампанское. Сейчас они наслаждаются обществом друг друга", — подчеркнул источник издания.

Взаимоотношения звезд прослеживаются и в социальных сетях. Хип-хоп-артист неоднократно ставил лайки под фотографиями актрисы в Instagram, а она, в свою очередь, прокомментировала его публикацию о турне по США и Канаде. Отмечается также, что личность RMR неизвестна, на публике он появляется исключительно в балаклаве.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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