64-летнюю мать семейства Кардашьян обвинили в домогательствах
Foto: AP/Scanpix

Сотрудник охранной службы компаний David Shield Security и Armour Protection обвинил мать сестер Кардашьян-Дженнер, телезвезду Крис Дженнер, в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает TMZ.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Бывший охранник семьи Марк Маквильямс заявил, что бизнесвумен оскорбляла и унижала его во время работы, а также непристойно демонстрировала перед ним разные части тела и присылала интимные снимки. По словам мужчины, Дженнер несколько раз делала ему массаж шеи, плеч и рук и опускала свою руку в область паха.

Кроме того, он подал судебный иск против своего работодателя в лице охранной компании, которую обвинил в игнорировании его жалоб на семью.

64-летняя предпринимательница отрицает все предъявленные ей обвинения. «Охранник работал снаружи и никогда не заходил в дом Крис», — заявил ее адвокат Марти Сингер и добавил, что уже готовит ответный иск за клевету в сторону своей клиентки.

По информации юриста, охранник мало общался с членами семьи, когда был их сотрудником. Отмечается, что мужчину уволили за сон на рабочем месте еще до претензий с его стороны.

«Охранник никогда не жаловался своему работодателю на Крис, до тех пор пока не придумал это смехотворное утверждение», — подчеркнул звездный адвокат.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

1

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране