64-летнюю мать семейства Кардашьян обвинили в домогательствах

Сотрудник охранной службы компаний David Shield Security и Armour Protection обвинил мать сестер Кардашьян-Дженнер, телезвезду Крис Дженнер, в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает TMZ.

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Бывший охранник семьи Марк Маквильямс заявил, что бизнесвумен оскорбляла и унижала его во время работы, а также непристойно демонстрировала перед ним разные части тела и присылала интимные снимки. По словам мужчины, Дженнер несколько раз делала ему массаж шеи, плеч и рук и опускала свою руку в область паха.

Кроме того, он подал судебный иск против своего работодателя в лице охранной компании, которую обвинил в игнорировании его жалоб на семью.

64-летняя предпринимательница отрицает все предъявленные ей обвинения. «Охранник работал снаружи и никогда не заходил в дом Крис», — заявил ее адвокат Марти Сингер и добавил, что уже готовит ответный иск за клевету в сторону своей клиентки.

По информации юриста, охранник мало общался с членами семьи, когда был их сотрудником. Отмечается, что мужчину уволили за сон на рабочем месте еще до претензий с его стороны.

«Охранник никогда не жаловался своему работодателю на Крис, до тех пор пока не придумал это смехотворное утверждение», — подчеркнул звездный адвокат.