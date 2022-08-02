70 лет после смерти Эвиты: удивительная судьба тела Эвы Перон

Жизнь Марии Эвы Дуарте де Перон, более известной под именем Эвита, была настолько яркой, что вдохновила один из самых популярных в истории мюзиклов, а спустя 70 лет после своей смерти бывшая первая леди остается самой известной женщиной Аргентины.

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Легендарной была не только жизнь супруги основателя перонизма Хуана Перона, но и смерть.

Мы не имеем в виду момент ее смерти 26 июля 1952 года, хотя это, несомненно, был эпический момент - проводить Эвиту в последний путь вышли два миллиона человек, а траур продолжался две недели.

Почти таким же необычным, как и ее быстротечная жизнь, было более чем двадцатилетнее странствие ее тела после смерти.

Мы расскажем вам о невероятных и зловещих испытаниях, через которые прошло тело Эвиты, пока не достигло своего нынешнего пристанища - элитного некрополя Реколета в Буэнос-Айресе.

Смерть

Foto: Arhīva foto

Актриса, ставшая "знаменосцем угнетенных", которая во время правления своего мужа вызывала у аргентинцев одинаковой силы обожание и ненависть, умерла в возрасте 33 лет от рака шейки матки.

Уровень ажиотажа, который она вызывала, и символическое значение Эвиты для перонизма были настолько велики, что незадолго до смерти Конгресс присвоил ей титул "Духовного лидера нации".

Хуан Перон хотел, чтобы тело его супруги было забальзамировано и покоилось в "Памятнике Декамитисадо" - пантеоне, который должен был быть построен специально для нее.

Он доверил сохранение тела Эвы Перон известному испанскому анатому Педро Ара, который приступил к работе спустя всего несколько часов после смерти первой леди.

Однако превращение Эвиты в статую - так Ара описывал задачу в мемуарах - заняло бы много месяцев.

Пока планировалось строительство гигантского мавзолея, врач работал на втором этаже здания Всеобщей конфедерации труда (CGT) - главной профсоюзной организации Аргентины, куда тело доставили после пышных похорон.

Через год Ара завершил свою работу, но мавзолей так и остался лишь проектом, поэтому испанца оставили ухаживать за забальзамированным трупом в здании конфедерации.

Падение Перона

События приняли неожиданный оборот в 1955 году, через три года после смерти Эвиты, когда Перон был свергнут в ходе так называемой Освободительной революции, после которой перонизм оказался вне закона почти на два десятилетия.

Свергнутый лидер бежал за границу, но тело его второй жены осталось в здании конфедерации труда под надзором врача.

Что произошло дальше, держалось в тайне много лет, и стало известно лишь спустя десятилетия благодаря журналистским расследованиям и таким книгам, как популярная "Санта Эвита" (1995) Томаса Элоя Мартинеса, по которой недавно был снят сериал.

Одной из наиболее полных была работа журналиста, политика и бывшего члена перонистской партизанской организации Montoneros Мигеля Бонассо, которая легла в основу документального фильма "Эвита - безмятежная гробница", снятого в 1997 году режиссером и нынешним министром культуры Аргентины Тристаном Бауэром,

По словам Бонассо, военные, свергнувшие Перона, хотели убедиться, что тело, лежавшее в здании CGT, действительно принадлежало его жене, и там не "восковая кукла".

"Чтобы выяснить это, они назначили комиссию из известных врачей. Они извлекли образец ткани из ее левого уха для гистологического исследования и отрезали палец для снятия отпечатков", - рассказывается в документальном фильме о первых двух повреждениях, которым подвергся труп Эвиты.

После проведения исследований, включавших рентген, врачи подтвердили, что это была бывшая первая леди, которую Ара удалось сохранить "со всеми внутренними органами".

Страх, что перонисты могут попытаться украсть тело "и использовать его как факел, чтобы поджечь страну", заставил военных разработать секретный план: похитить труп и избавиться от него.

Незабудки

Педро Эухению Арамбуру, ставший после свержения Перона фактическим лидером страны, доверил эту операцию главе военной разведки, подполковнику Карлосу де Мури Кенигу.

По словам аргентинского историка Фелипе Пиньи, написавшего две книги об Эве Перон, приказ заключался в том, чтобы изъять тело и устроить ему "христианское погребение, что не могло означать ничего другого, кроме подпольного захоронения".

Но Кениг ослушался президента. Его люди увезли тело в обычном ящике без опознавательных знаков и пытались спрятать его в разных частях Буэнос-Айреса.

Однако за их передвижениями следили члены зарождавшегося перонистского сопротивления, которые оставляли на маршруте свечи и цветы - по словам Пиньи, это были цветы миосотиса, по-русски - незабудки. Таким образом они сообщали, что знают, где находится тело.

На своем сайте elhistoriador.com.ar Пинья рассказал о том, как растущая нервозность похитителей привела к трагедии, о которой также сообщалось в "Санта Эвите".

Она произошла после того, как Кениг доверил заботу о забальзамированном теле своему заместителю, майору Эдуардо Арандиа.

Арандиа спрятал ящик с телом Эвиты на чердаке дома, в котором жил с женой и маленькой дочерью.

"Паранойя не давала майору Арандиа спать по ночам", - пишет Пинья.

"Однажды ночью он услышал в своем доме странные звуки. Решив, что это перонисты идут спасать свое знамя, он в темноте разрядил обойму своего 9-мм пистолета на звук. Это была его беременная жена, которая скончалась на месте".

После этого Мури Кениг, который, по словам Пиньи, "испытывал нездоровую страсть к трупам", перенес тело Эвиты в свой кабинет, а точнее в небольшую соседнюю комнату, где разместил труп в вертикальном положении в шкафу, где хранились материалы для радиопередач.

Пинья и Бонассо соглашаются, что полковник был одержим трупом Эвы Перон и выставлял его как трофей.

Одной из тех, кому Кениг показал тело, была юная Мария-Луиза Бемберг, позже ставшая стала знаменитым режиссером. Бемберг пришла в ужас от увиденного и рассказала об этом другу своей влиятельной семьи, занимавшему важный военный пост.

Слухи дошли до президента Арамбуру, который снял с Кенига с должности и назначил на его место полковника Эктора Кабанильяса, убежденного антиперониста, который организовывал неудачные покушения на Перона в изгнании.

Кабанильяс предложил вывезти тело из страны и в 1957 году начал операцию "Трансфер", также известную как "Уклонение".

Помощь Ватикана

В интервью для документального фильма "Эвита - безмятежная гробница" Кабанильяс, умерший в 1998 году, объяснил, что его решение вывезти тело за границу было основано не только на разведданных о том, что "перонистские коммандос были готовы спасти тело и использовать его как политическое знамя в своих целях".

Он также опасался "чиновников правительства, которые намеревались сделать так, чтобы тело исчезло", либо сбросив его в реку (в 1970-х это будут делать с живыми людьми и назовут "полетами смерти"), либо взорвав здание секретариата разведки, чтобы уничтожить останки.

Было решено перевезти труп в Италию, и эта цель, по словам Кабанильяса, была достигнута "благодаря активному вмешательству Католической церкви".

"Посланник Его Святейшества вмешался напрямую, чтобы проложить нам путь", - рассказывает Кабанильяс об операции, которая была настолько засекреченной, что даже президент не знал всех ее подробностей.

Агент Ватикана арендовал гробницу на кладбище в Милане и позаботился об оформлении документов для прибытия тела.

В апреле 1957 года гроб с телом Эвы Перон доставили по морю в Геную, выдав за гроб итальянской вдовы по имени Мария Магги де Магистрис, скончавшейся в Аргентине.

Пинья рассказывает, что двое мужчин, организовавших перевозку тела, испугались, когда корабль вошел в генуэзский порт. Они увидели большую толпу ожидавших судно людей и подумали, что это были поклонники Эвиты (она прославилась в Европе после своих визитов в Италию и Испанию в 1940-х годах).

Оказалось, что на том же корабле находились партитуры Джузеппе Верди, которые возвращались в Европу из Бразилии, этим и объяснялось большое скопление народа.

Гроб с телом был доставлен в Милан, где останки бывшей первой леди были окончательно захоронены на кладбище Маджоре.

На этом кладбище тело Эвиты под ложным надгробием провело 14 лет. Чтобы не вызывать подозрений, монахине по имени Джузеппина заплатили за то, чтобы она приносила цветы на могилу.

"Тетушка Пина - так ее называли близкие - не знала, что приносит цветы Эве Перон", - говорит Пинья, который разыскал монашку много лет спустя и взял у нее интервью.

Операция "Возвращение"

Для аргентинцев судьба тела Эвы Перон оставалась тайной до 1970 года, когда группа молодых повстанцев похитила и убила президента Арамбуру, обвинив его, помимо прочего, в исчезновении тела Эвиты.

На фоне растущего хаоса и крепнущего движения перонистской молодежи новый военный лидер страны, генерал Алехандро Лануссе предложил перонистам заключить "Великое соглашение" с Пероном, вернув ему останки бывшей жены.

Лануссе поручил организацию операции "Возвращение" Кабанильясу.

В конце 1971 года тело было эксгумировано и автотранспортом доставлено к дому Перона в пригороде Мадрида Пуэрто-де-Йерра.

Как пишет Бонассо, бывший президент сфотографировал тело бывшей жены, обнаружив на нем 35 различных повреждений. Фотографии остались неопубликованными.

Бонассо уверяет, что пока тело Эвиты находилось в Пуэрто-де-Йерра, молодая жена Перона Мария Эстела Мартинес, также известная как Исабель Мартинес де Перон, проводила с помощью "колдуна" Хосе Лопеса Реги магические обряды с целью получить "харизму Эвиты". Подтверждений того, что эти обряды происходили, нет.

После возвращения Перона в Аргентину и его триумфа на выборах 1973 года, когда его жена Исабель стала вице-президентом, многие сограждане потребовали от власти вернуть останки Эвиты на родину.

Но это произошло только после смерти основателя перонизма в 1974 году.

Повстанцы, ранее похитившие и убившие президента Арамбуру, решили устроить жутковатый обмен. Они выкрали тело Арамбуру с кладбища Реколета в Буэнос-Айресе, а в качестве выкупа потребовали от правительства Исабель Перон вернуть на родину тело "товарища Эвиты".

Это было сделано, и в ноябре 1974 года тело бывшей первой леди Аргентины окончательно вернулось на родину, где его мумифицировали, восстановили и выставили рядом с телом бывшего супруга (он лежал в закрытом гробу) в усыпальнице президентской резиденции.

Исабель, как в свое время ее муж, хотела построить гигантский мавзолей - Алтарь Родины - где останки и Перона и Эвиты упокоились бы рядом с другими национальными героями. Но и этому проекту не суждено было осуществиться.

Меньше чем через два года Исабель Перон была свергнута военными, которые снова захватили власть в Аргентине и установили самый кровавый режим в ее истории.

Новые власти передали тело Эвы Перон ее семье, Дуарте. Она была захоронена со строгими мерами безопасности в семейном склепе на кладбище Реколета, где уже лежали ее мать и любимый брат Хуан.

Так "знаменосец угнетенных" оказалась захоронена на самом дорогом и престижном кладбище Буэнос-Айреса. Ее склеп даже сегодня, через 70 лет после смерти, остается самым посещаемым.