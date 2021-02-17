70-летняя Джейн Сеймур раскрыла секрет "вечно молодого" лица

Британская актриса и продюсер Джейн Сеймур раскрыла секрет сохранения своей молодой внешности. Об этом она рассказала в интервью для издания New Beauty.

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70-летняя звезда сериала "Доктор Куин, женщина-врач" объясняет свое "вечно молодое" лицо сочетанием здорового питания, пилатеса, витаминов и ежедневных прогулок по пляжу. Кроме того, она подчеркнула, что важно минимизировать времяпрепровождение под прямыми солнечными лучами, поскольку они ускоряют процесс старения кожи.

"Мне хотелось бы сказать молодой себе — той девушке, которая жила в Англии, где большую часть времени облачно и дождливо, — что ей не следует греться на солнце с маслом для загара в течение всего двухнедельного отпуска. Но я давно перестала загорать на солнце, так что, полагаю, мне повезло именно благодаря этому", — объяснила она.

Foto: Privātais arhīvs

Отмечается, что актриса долгое время поддерживала бренд антивозрастной косметики Crepe Erase. По ее словам, залогом нестареющего лица являются использование ретинола на ночь, защита от солнца и качественный уход за кожей.

Согласно информации из интервью, Сеймур еще ни разу не прибегала к хирургическим вмешательствам. Тем не менее она отметила, что не исключает возможность попробовать пластику в будущем. "На данный момент я решила не делать подтяжку лица, но я не имею ничего против этого. Практически все, кого я знаю, делают подобные процедуры, и они действительно в восторге от результатов", — призналась знаменитость.