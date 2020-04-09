Советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз. Супруга родила ему сына. Радостным событием сценарист поделился на своей странице в Instagram.
71-летний Грачевский женат на Екатерине Белоцерковской, которая моложе его почти в два раза — ей 35 лет. Пара живет в браке с 2016 года.
В социальной сети Грачевский опубликовал фото супруги, а также себя на фоне новорожденного. В посте кинорежиссер отметил, что поздравляет свою "очаровательную Катюшу" и себя с рождением сына.
У Бориса Грачевского есть трое детей от прошлых браков.
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Ура! ПОЗДРАВЛЯЮ мою очаровательную Катюшу - мамочку и, конечно же, себя с рождением СЫНА!!!
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А вот и виновник - наш сынок! ФИЛИПП - 3 кг 830гр и 56 см