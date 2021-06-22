75-летняя мать Наташи Королевой похвасталась своей пенсией в США
Foto: instagram.com/mama_luda_star

Мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай раскрыла размер своей пенсии в США. Этим она поделилась в ходе программы "Звезды сошлись" телеканала НТВ.

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Порывай уже 30 лет живет в США. Она заявила, что получает государственные выплаты по старости, учитывая то, что она в этой стране никогда не работала. "Я ни одного дня не работала, и у меня пенсия — 600 долларов", — похвасталась 75-летняя мать знаменитой певицы.

Кроме того, Порывай рассказала о своем втором муже Игоре. Женщина отметила, что супругу 80 лет и размер его пенсии составляет две тысячи долларов. У него также есть собственный бизнес — рестораны и служба такси. "Супруг живет в Америке уже 50 лет. Мой первый муж умер. Мы живем уже счастливо 28 лет", — добавила Порывай.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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