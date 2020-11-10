91-летней вдове Шона Коннери грозят тюрьма и многомиллионный штраф
Foto: Imago/Scanpix/LETA

91-летней вдвое актера Шона Коннери Мишелин Рокбрюн могут грозить тюремное заключение и штраф в размере $27 млн по делу о налоговом мошенничестве, передает The Sun.

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Испанские власти намерены предъявить Рокбрюн обвинительное заключение. Ранее прокуроры из Испании пытались передать властям Багамских островов, где проживает Рокбрюн, официальные запросы с целью уведомить Мишелин Рокбрюн относительно обвинительного заключения и суда, но ответа не получили.

Вдову Коннери подозревают в причастности к налоговым нарушениям вокруг принадлежавшего супругам особняка в Марбелье. В 1999 году дом продали, а на его месте в обход закона построили многоквартирный дом. После этого к тюремному заключению были приговоры адвокаты Шона Коннери и мэр Марбельи. Мишелин Рокбрюн свою вину отрицает и обвинения называет нонсенсом.

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