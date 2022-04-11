Война застала рижского актера Максима Бусела на пике карьеры в Москве — он получил долгожданную главную роль в мюзикле "Кабаре" Театра наций. 26 февраля в Киеве ожидалась премьера его украинской киноработы... Все вмиг обнулилось. Рижский спектакль "Легенда о пианисте" играть стало больно, но особенно важно. Что будет с русской культурой и языком в Латвии? Как быть с днем рождения дедушки 9 мая? Что дальше? В интервью Delfi Максим был предельно искренним.

Пандемия Covid-19 стала для Максима одним из самых плодотворных периодов. Он сыграл в центральных ролях трех спектаклей Владислава Наставшева - "Пять песен по памяти", "Черновик", а также в двуязычных "Трех сестрах". Был номинирован на главную театральную награду Латвии. В тот же период исполнил эпизодическую, но яркую роль фашиста в спектакле "Это случилось в Виши", потом главную роль на латышском языке в спектакле Резии Калныни "Здесь и сейчас".

В прошлом году он получил роль в финско-французском детективном сериале "Полярный круг-2" — русского детектива из Мурманска, приехавшего расследовать загадочные убийства россиян - требовалась "европейская версия Джеймса Бонда с тяжелым русским акцентом". Параллельно он активно снимался в Украине и России, также пробовался на роли в московских театрах.

Активная деятельность "на стороне" привела к тому, что в какой-то момент дирекция Рижского русского театра предложила выбирать — оставаться в театральном штате в Риге или статус вольного художника с возможностью играть в "своих" спектаклях театра имени М. Чехова. Максима сделал ставку на личную карьеру, но только она рванула в гору, как началась война.

Киев и Москва были одинаково важными

- Я никогда не хотел переселиться в Москву. Но мой родной язык — русский, хотелось расширять границы. Что интересно, сперва возник Киев — оттуда моя первая киноагент Армина Михайлова-Нименко, которая с мужем ездила по Европе и искала "свежие лица". Уже в 2017 году там предпочитали брать русскоязычных актеров не из России. В Украине у меня состоялось три кинопроекта. Все прошлое лето я снимался в Киеве в главной роли 16-серийного фильма про европейского врача-диетолога, открывшего свою систему похудения. Премьера намечалась на 26 февраля...