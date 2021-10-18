А как же Лобода? Тилля Линдеманна застали в гримерке Мари Краймбрери

Солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна застали в Москве в гримерке 29-летней певицы Мари Краймбрери (Марина Жадан), сообщает StarHit.

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Перед концертом немецкий рокер отправился в гримерку к певице с букетом цветов и пробыл с ней наедине около 10 минут. После он присутствовал на концерте, сидя за столиком в вип-зоне.

До этого музыкант посещал российские и зарубежные концерты певицы Светланы Лободы. Звездам приписывали роман, который они не подтверждали, также СМИ приписывают Линдеманну отцовство младшей дочери Лободы Тильды.

В 2020 году между Краймбрери и Лободой произошел конфликт на премии "Золотой граммофон". Лобода покинула концертную площадку, узнав, что Краймбрери будет, как и она, выступать на сцене в ванне.