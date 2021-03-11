Vida Press
Foto: Vida Press

Британская певица Адель отказалась выплачивать бывшему мужу, бизнесмену Саймону Конекки алименты. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на судебные документы.

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Согласно полученной информации, экс-супруги согласились разделить опеку над восьмилетним сыном Анджело. Кроме того, они взаимно отказались требовать друг от друга финансовую поддержку.

Отмечается, что пара разбирались с вопросами опеки не через суд, а через посредника. Они также не нанимали адвокатов.

5 марта стало известно о расторжении брака певицы и предпринимателя. Тогда же в прессе отмечали необычную договоренность между экс-супругами: поп-звезда заключила с бывшим мужем соглашение о том, что не будет рассказывать об их отношениях в интервью и в своих песнях.

Адель и Конекки обручились в марте 2017 года. В начале 2019 года пара рассталась.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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