"Адреналиновый торчок и тридцать три несчастья": Орландо Блуму — 45

13 января Звезда "Властелина колец" Орландо Блум отмечает 45-летний юбилей.

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В раннем возрасте он принял буддизм, чуть не остался инвалидом после падения с третьего этажа и плавал с акулой без защитного костюма — в день рождения актера "Газета.Ru" рассказывает о необычных фактах из его биографии.

После школы — в Голливуд

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Орландо Блум впервые вышел на театральную сцену в 16 лет. После дебюта его сразу же приняли в Британо-американскую драматическую академию и стали выплачивать королевскую стипендию. На последнем курсе Блуму поручили сыграть персонажа, сделавшего его звездой мирового масштаба, — короля лесных эльфов Леголаса.

Первоначально актер пробовался на роль Фарамира (Дэвид Уэнэм) и даже не мог представить, что Питер Джексон увидит в нем одного из центральных героев в своем opus magnum.

"Помню, как мне позвонил агент и сказал, что меня взяли на эту роль. Я прыгал от радости по всей квартире. Это было умопомрачительно", — рассказывал Блум в интервью.

Не был готов к славе

Веселье сменилось тревогой, когда актер проснулся мировой звездой. "Мне было 22 года, и никто не говорил, что значит быть знаменитым", — признавался Блум.

Foto: Kadrs no filmas

Во время съемок серии "Пираты Карибского моря" он даже спросил у Джонни Деппа: "Думаешь, тебе так много платят потому, что ты хороший актер?" На что тот ответил: "Нет, просто частная жизнь сильно подорожала".

Чтобы сохранить неприкосновенность личной жизни, Блум ограничил круг общения. Он также вынужден тщательно выбирать место для путешествий — вдали от туристов и папарацци.

Исповедует буддизм

Стремление к единению может быть следствием духовной жизни Блума, который с 16 лет практикует буддизм. "Философия, которую я выбрал, — не о том, как сидеть под деревом и разглядывать свой пуп. Она помогает понимать происходящее и использовать свой опыт, как горючее, для того чтобы прожить долгую жизнь", — рассказывал актер.

Принял целибат

В 2015 году Блум принял целибат — правда, всего на шесть месяцев. Прожить без романтических отношений актеру посоветовал его друг, профессиональный серфер Лейрд Гамильдон, когда тот пожаловался ему на "крайне несчастливую жизнь".

"Знаю, это звучит безумно, но мне понравилось, как я стал относиться к женщинам и женскому началу в себе. Изначально я хотел ограничить себя на три месяца, но мне так понравилось, что на этом не остановился", — объяснял актер.

Foto: Vida Press

Через полгода Блум познакомился со своей будущей женой, певицей Кэти Перри. В 2019 году пара объявила о помолвке, а через год у них появилась дочь Дейзи. Это второй ребенок звезды "Пиратов Карибского моря". Первенец артиста Флинн рожден в предыдущем браке с моделью Мирандой Керр.

В 13 лет узнал своего отца

В детстве актер считал своим биологическим отцом писателя Гарри Блума (мужа матери), умершего, когда Орландо было четыре года. Только в 13 лет мать рассказала Блуму, что его отцом на самом деле был друг семьи Колин Стоун.

"Мы всегда проводили с ним выходные, и он пытался быть рядом со мной. Но часто был занят, — сказал Блум в интервью, — Когда я впервые узнал о том, что он мой отец, то подумал: "Отлично, когда я могу к нему переехать?" Этого не произошло. У него была своя семья, что мне было очень тяжело принять".

Поборол дисграфию

Блум плохо учился в школе из-за дисграфии: актер путал очертания букв и плохо запоминал текст, что сказывалось на его школьных оценках.

"Временами я был злым ребенком. Меня расстраивала неспособность к обучению", — вспоминал он.

Foto: Reuters/Scanpix

Однако диагноз не помешал Блуму стать артистом, а, напротив, научил его мыслить позитивно.

Едва избежал смерти

В 20 лет Блум упал с третьего этажа и сломал спину. К счастью, операция прошла успешно, и актер быстро восстановился.

"С тех пор каждый день благодарю свое тело за то, что оно позволяет мне выходить за рамки моих возможностей и жить на грани", — поделился артист.

Любит экстрим

Блум не скрывает любовь к экстремальным видам спорта. Даже на съемках "Властелина Колец" актер выполнял многие трюки самостоятельно. Правда, не всегда успешно. Во время одной из сцен артист упал с лошади и сломал ребро. После этого, несмотря на запрет режиссера, он занимался горными лыжами и серфингом.

Сейчас список хобби Блума пополнился скайдайвингом, сноубордингом и полетами на параплане. В прошлом году актер опубликовал в Instagram видео, на котором он сидит на борде без защитного снаряжения, а рядом с ним проплывает морская акула.

Стал жертвой громкого ограбления

Впрочем, "адреналиновый торчок и тридцать три несчастья", как сам себя называет Блум, часто притягивает к себе неприятности. В 2009 году его дом на голливудских холмах был ограблен известной группой воров-подростков "Bling Ring". Тогда злоумышленники охотились на апартаменты знаменитостей Лос-Анджелеса, в том числе Пэрис Хилтон и Линдси Лохан.

Позже постановщица София Коппола сняла фильм "Элитное общество" по мотивам этой истории. Блум сыграть эпизодическую роль отказался.

Знаком с принцем Гарри

После рождения дочери Дейзи семья Блума переехала в Монтесито. Здесь актер познакомился с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Внук британской королевы признался, что по-соседски поддерживает связь с Блумом и Пэрри.

Foto: Vida Press

"Орландо Блум отправил мне фотографию, которую сделала его служба безопасности: длинноволосый парень (папарацци) в шапке, наушниках и с огромной камерой, лежащей на заднем сиденье его грузовика с темными окнами. Женщина за рулем отвлекает внимание, а он снимает их [Орландо и Кэти] с ребенком", — рассказал Гарри.

Пьет смузи и редко ест мясо

Однажды Блум дал интервью, в котором подробно описал свое питание. В частности, перед завтраком актер съедает кучу биологических добавок, среди которых "зеленые порошки", смешанные с октановым маслом для мозга, коллагеном для роста волос и протеином.

Тогда в сети задались вопросом, о каком порошке говорил актер. "Кто-нибудь может мне перевести это?" — недоумевал журналист The Times. Вскоре выяснилось, что Блум имел в виду готовые наборы для смузи. А за "топливом для мозга" скрывалось масло с сахаром.

"Мое питание на 90 процентов основано на растениях. Хорошее красное мясо я ем где-то раз в месяц. Иногда я смотрю на корову и думаю: это самые прекрасные существа на свете. В какой-то момент мы оглянемся назад и не сможем поверить, что когда-то ели мясо," — убежден Блум.