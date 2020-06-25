Процесс развода актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова начался около полутора месяцев назад, однако документы пара еще не подала из-за пандемии коронавируса. Подробности развода в разговоре с РЕН ТВ раскрыл адвокат актрисы Анатолий Кучерена.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, в настоящее время практически все необходимые документы уже собраны, готовится заявление к подаче в суд. Кучерена выразил надежду на то, что все бумаги будут поданы уже в ближайшие дни.

Адвокат предположил, что причина развода звездной пары кроется в "какой-то несовместимости, раз люди пришли к такому решению". При этом он отметил, что Асмус и Харламов расстаются, сохраняя теплые и дружеские отношения, а вопрос о разводе решают "достаточно спокойно и мирно".

О разводе с Харламовым Асмус сообщила ранее в Instagram. Она пояснила, что к такому решению супруги пришли еще год назад, подчеркнув, что виноваты в этом "только мы сами". В свою очередь Харламов в социальной сети поблагодарил жену за восемь лет совместной жизни, отметив, что их отношения переходят "в другую стадию".

Позднее ведущий программы Comment Out Владимир Маркони сообщил, что посты в соцсети были сделаны по заданию шоу, в котором приняли участие Асмус и Харламов. По его словам, выпуск с Асмус и Харламовым выйдет 1 июля. Гарик Харламов в свою очередь опроверг участие в шоу Маркони, обвинив ведущего в пиаре.

Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году, через год у них родилась дочь Анастасия.