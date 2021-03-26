Reuters/Scanpix
Foto: Reuters/Scanpix

Адвокат певицы Бритни Спирс Сэмюэль Ингхэм потребовал заменить нынешнего опекуна исполнительницы — ее отца Джейми Спирса — на ее временного опекуна Джоди Монтгомери, передает Variety со ссылкой на соответствующую петицию, поданную в суд.

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Став постоянным опекуном, Монтгомери сможет контролировать лечение Бритни Спирс, общаться с врачами артистки, контролировать ее безопасность и количество посетителей. Кроме того, она сможет знакомиться с решениями суда.

Джейми Спирс в 2008 году получил право заниматься финансами дочери и ограничивать ее круг общения. Суд вынес такое решение из-за состояния психического здоровья артистки. В 2019 году опекунство перешло к личному менеджеру певицы.

В августе 2020 года Бритни Спирс обратилась в суд штата Калифорния в Лос-Анджелесе с просьбой лишить ее отца статуса опекуна, но безуспешно.

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Бритни Спирс
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