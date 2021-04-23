Адвокат Ефремова: из-за проблем со здоровьем актера освобождают от работы в колонии

Петр Хархорин рассказал "Газете.Ru", что у Михаила Ефремова имеются хронические заболевания, которые часто дают о себе знать. Когда актер чувствует недомогание, его освобождают от обязательных работ в колонии. Защитник отметил, что при исправительном учреждении есть медчасть, поэтому артист получает своевременную помощь врачей.

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"У него была масса всевозможных болячек, они при нем остались. Они хронического характера. И, естественно, дают о себе знать. Но он получает квалифицированную медицинскую помощь, в колонии прекрасная медчасть, хорошие врачи, нет никакого дефицита лекарств. В этом плане все отлажено. К нему очень внимательны в этом плане. Во всяком случае: когда у него какое-то недомогание, он тут же получает освобождение от работы. В общем, волнений ни у семьи, ни у меня, его адвоката, нет по этому поводу. Там все под хорошим, настоящим контролем", — сообщил Петр Хархорин.

Кроме того, представитель Ефремова рассказал об отношении актера к предстоящему обжалованию приговора. Он не уточнил, какого смягчения сторона защиты будет просить у суда, но отметил, что сам артист переживает по этому поводу.

"Конечно, он обращает внимание на то, что мы собираемся обжаловать приговор. Это [вопрос] его дальнейшей жизни, он в определенной степени переживает [за это]. Но нельзя сказать, что он целиком во всю эту ситуацию погружается. Мы ставим вопрос о смягчении, но на сколько, как, каким образом — нет, [не могу комментировать]", — рассказал адвокат Ефремова.

В сентябре прошлого года Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре столицы и приговорил к восьми годам колонии. Наказание актер отбывает в колонии в Белгородской области.