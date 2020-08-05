Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в попытке фальсификации доказательств его вины (дополнено)

Защита актера Михаила Ефремова, ставшего участником смертельного ДТП в Москве, обвинила сторону потерпевших в попытке фальсифицировать доказательства его вины, передает "Интерфакс".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сегодня, 5 августа, в Пресненском суде Москвы началось рассмотрение дела российского актера Михаила Ефремова. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Адвокат актера Эльман Пашаев заявил в суде, что у него есть "достоверная информация" о том, что сторона потерпевших намерена совершить фальсификацию доказательств вины Ефремова.

Адвокат подчеркнул, что потерпевшие хотят привлечь к делу лжесвидетелей, и попросил суд принять это во внимание.

Сам Ефремов в суде свою вину в смертельной аварии не признал, сославшись на то, что ничего не помнит. "Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать вину, когда ничего не помню?", — приводит его слова РИА "Новости".

Вместе с тем Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства о признании гражданской жены погибшего в ДТП водителя потерпевшей по делу Ефремова. Как сообщает "Интерфакс", представитель гражданской супруги Сергея Захарова, погибшего в аварии, просил суд признать ее потерпевшей по делу, однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Перед заседанием суда Пашаев объявил, что сотрудники правоохранительных органов не видели, чтобы Ефремов выходил из-за руля автомобиля после аварии. Его комментарий опубликовал Telegram-канал Mash.

"Я ссылаюсь только на конкретные доказательства. Инспектор ГИБДД когда приехал? После ДТП, правильно? ГИБДД подъезжает после ДТП, правильно? Как вы можете говорить, что они видели? Они подъезжают, опрашивают свидетелей. Все. Вы если мне покажете, что Ефремов выходит из-за руля, я тоже буду с вами согласен. Но, опять же, это не моя позиция", — заявил адвокат.

Lenta.ru ранее писала, что Пашаев опроверг информацию о том, что Ефремов признал свою вину по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. По словам защитника актера, информация адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского о том, что актер признал вину, а потом отказался от своих слов, неверная. Он заявил, что в этом вопросе будет разбираться суд.

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист был пьян. Его автомобиль, как установило следствие, был исправен.

Вскоре после аварии Михаил Ефремов признал свою вину, однако впоследствии отказался от признания. Его адвокат заявил, что именно он убедил актера пойти на этот шаг, хотя сам Ефремов был готов понести наказание и отправиться в места лишения свободы.