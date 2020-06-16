Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал "Пятому каналу" о самочувствии артиста.

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По его словам, актер чувствует себя "очень тяжело". При этом Ефремов не обращается за помощью к врачам, поскольку "сам этого не хочет. Он очень плохо себя чувствует — и душевно, и физически", — заявил он.

15 июня Пашаев раскрыл причину, по которой актер оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения перед смертельной аварией в центре Москвы. Он объяснил, что у артиста в этот день "умер близкий человек".

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.

Позднее актер записал видеообращение, в котором предложил семье погибшего по его вине водителя помощь и заявил о "конце Ефремова". Родные Захарова предложение актера отвергли.