Адвокат Ефремова заявил о перенесенном артистом сердечном приступе
Foto: Vida Press

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у артиста произошел сердечный приступ. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

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Как уточняется, Ефремову стало плохо в годовщину смерти его матери Аллы Покровской, ушедшей из жизни 25 июня 2019 года.

По словам юриста, близкие собирались вызвать скорую, но актер отказался. Когда адвокат спросил у Ефремова, почему тот не вызвал врачей, он сказал, что ему ничего не хочется.

Пашаев также отметил, что артист по сей день находится в шоковом состоянии после ДТП.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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