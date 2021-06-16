Адвокат Киркорова решил дойти до ЕСПЧ из-за запрета на въезд в Литву для певца
Foto: DELFI

Вильнюсский суд отклонил жалобу российского поп-певца Филиппа Киркорова на запрет въезда в Литву. Об этом "Ленте.ру" сообщил Александр Добровинский, являющийся адвокатом исполнителя.

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Он отметил, что предполагал подобные действия со стороны суда республики. "Желание угодить политикам, обиженным на Россию, оказалось выше принципов независимости суда, и даже выше аргументов своей же службы безопасности, которая не увидела в песнях Филиппа Киркорова угрозу национальной безопасности. Мы к этому были готовы, особенно после того, как в попытке прикрыть свои действия Сейм Литвы принял задним числом "поправку Киркорова", которая призвана объяснить попадание Филиппа в "черный список", — высказался Добровинский. Он также заявил, что теперь сторона Киркорова готовится к апелляции, и выразил уверенность в том, что решил дойти с данным делом до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

В марте текущего года Добровинский оспорил пятилетний запрет певцу на въезд в Литву. Адвокат ранее уже заявлял о том, что его звездный клиент намерен судиться. Он подчеркивал, что политика не должна касаться искусства, культуры, спорта и любви.

19 января сообщалось, что Киркорову запретили въезд в Литву на ближайшие пять лет за позицию по присоединению Крыма. Глава МВД Литвы Агне Билотайте заявляла, что за последние несколько лет поп-исполнитель неоднократно посещал российский полуостров, чем "публично оправдал его оккупацию".

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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