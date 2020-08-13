Адвокат Михаила Ефремова подтвердил, что актер пережил инсульт

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что врачи подтвердили инсульт у актера. По словам юриста, в настоящее время артист находится в Боткинской больнице.

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"Мне сообщили, что все-таки был инсульт. Состояние Михаила — средней тяжести", — цитирует его РИА "Новости".

При этом незадолго до данного заявления Пашаева в Боткинской больнице заявили ТАСС, что Ефремов у них не числится. "Данного пациента у нас нет", — подчеркнул оператор контактного центра медицинского учреждения.

Комментируя сообщения об инсульте у артиста, музыкант Юрий Лоза усомнился в достоверности данного диагноза. Согласно его мнению, Ефремов, возможно, просто "играет роль".

"Михаил "на голубом глазу" сказал — мол, ничего не помнит, хотя до этого полностью признавал свою вину. Думаю, ответ мы узнаем скоро, потому что данное заболевание отражается на всем — на внешнем виде, речи, памяти, подвижности. Вообще-то здоровье — это не тема для импровизаций, здесь все серьезно. Вряд ли кто-то согласится разыгрывать подобные сцены, хотя... — написал он в Facebook. — С актерами никогда нельзя быть уверенным — живет ли он по-настоящему или играет роль. Такая уж профессия. Больного изобразить несложно, для этого не понадобится знание системы Станиславского, достаточно элементарных актерских навыков".

В свою очередь адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова Александр Добровинский призвал не спекулировать на здоровье артиста. "Сейчас много инсинуаций по поводу здоровья Михаила Ефремова: кто-то ему сочувствует, кто-то считает, что это попытка затянуть процесс. Но я хочу призвать всех перестать спекулировать на этой теме", — отметил он.

Адвокат также напомнил, что о состоянии здоровья актера рассказал его официальный представитель в суде, которые призван всегда говорить правду. "Давайте верить тому, что говорит нам адвокат Михаила Ефремова", — заключил Добровинский.

Ранее стало известно, что из-за состояния здоровья Ефремова процесс по делу о смертельном ДТП был отложен на неделю. Следующее заседание предварительно назначено на 18 августа и пройдет в том случае, если артист сможет на нем присутствовать.

"В связи с госпитализацией суд переносит заседание на 18 августа. Также суд направил запрос в Боткинскую больницу для того, чтобы уточнить диагноз Ефремова", — сообщила судья Елена Абрамова. По ее словам, судебный процесс возобновится и продолжится в обычном режиме лишь при отсутствии медицинских препятствий.

Ефремова госпитализировали в больницу 11 августа прямо из здания суда, где проходило очередное заседание по его делу. По информации СМИ, в госпиталь он поступил с подозрением на инсульт.

ДТП с участием артиста произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Джип актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, за рулем которого находился водитель Сергей Захаров, — 9 июня он скончался в больнице. Позднее экспертиза выяснила, что в момент произошедшего актер находился в нетрезвом состоянии. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, а самого Ефремова отправили под домашний арест. В настоящее время его дело разбирается в суде.