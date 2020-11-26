Адвокат объяснил решение жены Ефремова о разводе

Адвокат Сергей Жорин, специализирующийся на бракоразводных процессах, объяснил решение Софьи Кругликовой, жены актера Михаила Ефремова, о разводе с супругом. Об этом он рассказал газете "Собеседник".

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Юрист отметил отсутствие выгоды в решении Кругликовой. "Если бы Ефремову грозило какое-то многомиллионное взыскание, как бывает в делах с мошенничеством, к примеру, тогда так делается", — пояснил Жорин.

По его мнению все дело в атмосфере внутри семьи. "В данном случае, вполне возможно, в семье возникли противоречия, а супруга, как порядочный человек, решила не доставлять дополнительных проблем в самый сложный период, а как только приговор вступил в силу, она и решила подать на развод", — предположил адвокат.

Жорин заявил, что "с точки зрения материальной составляющей нет выгоды". Арест на счета Ефремова, по его словам, в скором времени должны снять.

О том, что Софья Кругликова собиралась подавать на развод с Михаилом Ефремовым, стало известно 23 ноября. По словам источника, супруга актера не смогла простить мужу измену с актрисой Дарьей Белоусовой. Адвокаты Кругликовой отметили, что никаких поручений от жены артиста о подготовке документов для бракоразводного процесса не получали.

Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет за смертельное ДТП, отправили 6 ноября в колонию в Белгородской области. 8 июня артист был за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он столкнулся с машиной, выехав на встречную полосу. Водитель этого автомобиля позже скончался.