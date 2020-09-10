Адвокат Пашаев признался в нарушениях при защите Ефремова
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Адвокат Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, признался в нарушениях Кодекса профессиональной этики адвоката. Об этом он заявил ТАСС.

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По его словам, общаясь с прессой во время защиты артиста, он сказал лишнее журналистам. Вместе с тем Пашаев оговорился, что квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии не нашла нарушений в его адвокатской деятельности.

Пашаев также прокомментировал свою сотрудничество с Ефремовым, отметив, что оно закончилось после вынесения артисту приговора. Продолжится ли их совместная работа дальше, решать актеру, добавил он. Тем не менее Пашаев, по его словам, сейчас работает над развернутой апелляционной жалобой, которую подаст в Мосгорсуд через два дня. Адвокат считает, что именно он должен заниматься этим, так как им она была подана сразу после приговора.

Ранее 10 сентября статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России Константин Добрынин сообщил, что в работе адвоката Пашаева были выявлены нарушения нескольких статей Кодекса профессиональной этики. В частности, он нарушил запрет обещаний результата доверителю и принцип "защищая, не обвиняй".

Пашаева трижды лишали адвокатского статуса, сейчас он состоит в Адвокатской палате Республики Северная Осетия — Алания. Кроме того, юрист получил условный срок по статье 330 УК РФ ("Самоуправство").

9 сентября Ефремов рассказал, что Пашаев "подставил его" на восемь лет колонии и заявил, что этот адвокат ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции.

Адвокат меня подставил на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он

Михаил Ефремов.
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