Адвокат Пашаев заявил, что Ефремова подставил близкий человек
Foto: Vida Press

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его подзащитного Михаила Ефремова подставил другой человек, передает телеканал "Москва 24".

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По его словам, "очень близкий человек" предложил актеру признать вину, потому что в этом случае Ефремову "ничего не будет". Пашаев отказался раскрывать его личность, уточнив лишь, что это мужчина, который позднее выступал в суде.

Собеседник адвоката пришел к выводу, что речь идет о Никите Высоцком. Пашаев не стал комментировать это суждение.

9 сентября стало известно, что актер, осужденный на восемь лет колонии за гибель человека в ДТП, заявил, что адвокат Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции. Как пояснила член ОНК Ева Меркачева, Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат "подставил его на эти восемь лет".

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. Его защита обжаловала приговор.

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Lenta.ru

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