Адвокат: представители Ефремова не извинились перед семьей погибшего

Представители актера Михаила Ефремова не извинились перед семьей погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова, сообщает РИА Новости.

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У адвоката потерпевших Александра Добровинского поинтересовались, предлагали ли его клиентам компенсацию и просили ли прощения за трагический инцидент. Он ответил, что с родственниками умершего никто не связывался.

Адвокат отметил, что, скорее всего, будет подан иск о возмещении вреда. Он также отметил, что намерен защищать семью Захарова бесплатно, так как это изначально было его условием.

Он отметил, что после инцидента ему звонили представители актера и предлагали взяться за дело с его стороны. Адвокат подчеркнул, что "не стал даже разговаривать с этим человеком". "Причина важнейшая: я знаю, как это дело решить в пользу Ефремова. Знаю. Собственно, поэтому и отказался", — добавил Добровинский. Он уточнил, что после поступления аналогичного предложения со стороны семьи Захарова он согласился на дело. При этом, по его словам, его единственным условием была работа на безвозмездной основе.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

10 июня в прокуратуре заявили, что артист находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Ранее в его крови и моче обнаружили следы кокаина и каннабиноидов.