Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова
Foto: Vida Press

Адвокат Борис Локшин назвал два случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП. Об этом сообщает "360".

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Первым сценарием он назвал решение о том, что машина Ефремова стала резко неуправляемой из-за лопнувшего колеса. По его словам, данная ситуация возможна при проведении необходимой экспертизы и выявления неисправности шланга, что сделает причиной ДТП техническую неисправность.

Во втором случае, по мнению юриста, речь может идти о втором водителе, которого актер попросил его довезти, однако "неудачник-водитель" скрылся с места, "испугавшись отвечать за содеянное".

Адвокат добавил, что для реализации этих сценариев требуется "надлежащее мастерство".

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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Gazeta.ru

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Gazeta.ru
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