Адвокат рассказал о возможных наследниках Андрея Мягкова
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, что на наследство умершего актера Андрея Мягкова могут претендовать его внебрачные дети. Об этом он заявил в беседе с РЕН ТВ.

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Юрист подчеркнул, что единственным прямым наследником Мягкова является его 77-летняя жена Анастасия Вознесенская. Однако это не значит, что все имущество обязательно достанется ей.

Как правило, в такой ситуации объявляются внебрачные дети звезд, пояснил Жорин. И если родство с актером им удастся доказать, вдове придется поделить с ними наследство. Кроме того, как отметил юрист, в законе есть возможность лишения права передачи собственности умершего наследнику. Она осуществляется в том случае, если доказано давление одного из супругов на другого перед смертью с целью завладеть имуществом.

Из родственников у Мягкова также осталась сестра, однако, по словам адвоката, она не является наследником первой очереди и не сможет претендовать на активы покойного.

Андрей Мягков скончался в ночь на 18 февраля в Москве. Причиной смерти называли острую сердечную недостаточность.

Сообщалось, что актер жил скромно, отказывался от крупных гонораров и отмечал, что они с женой не привыкли к роскоши. Из недвижимого имущество у Мягкова были только квартира и дача, а в общем пользовании у семьи находился автомобиль Volkswagen Tiguan.

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Lenta.ru

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