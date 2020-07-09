Адвокат рассказал, почему Ефремов отказался от признания вины в ДТП, и обещает сенсацию в суде

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист отказался признавать свою вину в смертельном ДТП в Москве по его просьбе.

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Во время стрима на RT защитник рассказал, что уже удалось собрать достаточно доказательств невиновности Ефремова.

"Я с ним поделился этим и попросил, чтобы он свою вину не признал. Еще раз говорю, это никаким способом в конце не ухудшает его положения", — отметил Пашаев.

Ранее адвокат говорил, что на суде всех присутствующих будет ожидать сенсация.

Адвокат семьи погибшего в ответ заявил, что в уголовном деле идет "подковерная игра". По словам защиты семьи Сергея Захарова юриста Александра Добровинского, в деле ведется некая игра. Он утверждает, что за месяц после трагедии позиция другой стороны несколько раз менялась. "Началась некая подковерная игра", — констатировал юрист в ходе стрима.

Добровинский рассказал, что Ефремов не связывался с семьей погибшего и не просил прощения, а сделал только публичное видеообращение. Затем, по данным адвоката, Ефремов издевался над взрослыми детьми Захарова, предложив усыновить их. Также Добровинский обратил внимание на заявления актера, свидетельствующие о смене его "политической ориентации".

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.