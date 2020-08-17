Адвокат: у Михаила Ефремова нарушена речь и онемели конечности
Foto: Vida Press

У актера Михаила Ефремова наблюдаются нарушение речи и онемение конечностей из-за острого нарушения кровообращения в мозге. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев, передает Telegram-канал RT.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Отмечается также, что Ефремов страдает хронической прогрессивной болезнью легких. Адвокат актера заявил, что жизни его подзащитного угрожает опасность.

11 августа Ефремов попал в реанимацию с подозрением на инсульт. Позже Пашаев подтвердил диагноз подзащитного, назвав сомневающихся в недуге актера моральными уродами. Ефремова выписали через четыре дня после госпитализации.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

1

Source

Lenta.ru

Tags

Михаил Ефремов
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта