Адвоката Ефремова накажут за нарушение этики
Foto: PantherMedia/Scanpix

Представляющих стороны по уголовному делу о ДТП с актером Михаилом Ефремовым адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского накажут за нарушение адвокатской этики, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России.

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Сейчас в отношении юристов возбуждены дисциплинарные дела в соответствии с нормами закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и Кодекса профессиональной этики адвоката.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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