Адвокаты Пелагеи уличили Телегина в сокрытии имущества
Foto: Privātais ahīvs

Адвокаты певицы Пелагеи уличили ее супруга, хоккеиста Ивана Телегина, в нежелании делить семейное имущество.

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У Пелагеи и Телегина есть квартира стоимостью 30 млн рублей (373 тысячи евро), приобретенная на средства мамы артистки. Хоккеист настаивает на закрытом судебном процессе. "Квартира располагалась в престижном районе в центре Москвы. Иван ее выгодно продал, и Пелагея предлагала эти деньги направить на погашение ипотеки. Но муж решил иначе. Средства исчезли", — сказал помощник адвоката артистки в беседе с изданием StarHit.

Также утверждается, что хоккеист забрал себе автомобиль стоимостью 16 млн рублей (почти 200 тысяч евро). "Большая часть семейного имущества была умышленно сокрыта им от раздела. Чтобы установить истину, нами подготовлен встречный иск по разделу имущества так, как это установлено Семейным кодексом, а не по предложенному Телегиным варианту", — говорит юрист, добавляя, что Пелагея, ранее претендовавшая только на алименты, будет возражать против раздела квартиры.

Пелагея заявила о разводе с Телегиным в январе.

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