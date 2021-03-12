Агата Муцениеце прокомментировала роман с женатым режиссером
Foto: Privātais arhīvs

Российская актриса Агата Муцениеце прокомментировала в соцсетях слухи о своем романе с женатым режиссером Климом Шипенко.

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Ранее в сети появились видео и фотографии, на которых бывшая Агата целуется и обнимается с неизвестным мужчиной. Утверждалось, что этим человеком был Шипенко. Муцениеце решила высказаться по этому поводу в stories в Instagram.

Агата Муцениеце прокомментировала роман с женатым режиссером
Foto: Privātais arhīvs

"Я не знаю, кто начал распространение слухов по поводу того, что у меня якобы роман с Климом Шипенко. Я сначала смеялась и шутила на эту тему. Даже мои друзья начинают в это верить. На всех фото и видео не Клим Шипенко", — заявила Муцениеце. Она отметила, что находится в дружеских отношениях с режиссером и его семьей. Актриса также добавила, что остается верна своим принципам и не намерена встречаться с женатыми мужчинами.

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись в июне прошлого года. До этого актриса выкладывала в Instagram серию видеозаписей, в которых рассказывал о насилии и пьянстве экс-супруга в период самоизоляции.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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