Агитация 80-го уровня. Сэмюэл Л. Джексон заманил избирателей оскорблениями

Голливудский актер Сэмюэл Л. Джексон знает толк в политической агитации. Благодаря ему несколько тысяч избирателей точно примут участие в голосовании на выборах президента США.

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Актер, известный своей любовью к сквернословию, опубликовал в соцсетях обещание научить своих поклонников новым оскорбительным словам, если хотя бы 2,5 тысячи человек зарегистрируются на выборах по указанной в его посте ссылке.

Подписчиков не пришлось долго уговаривать, за что артист наградил их видеороликом, где ругается на 15 языках, в том числе и довольно экзотических.