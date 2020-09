Агитация 80-го уровня. Сэмюэл Л. Джексон заманил избирателей оскорблениями

Голливудский актер Сэмюэл Л. Джексон знает толк в политической агитации. Благодаря ему несколько тысяч избирателей точно примут участие в голосовании на выборах президента США.

Актер, известный своей любовью к сквернословию, опубликовал в соцсетях обещание научить своих поклонников новым оскорбительным словам, если хотя бы 2,5 тысячи человек зарегистрируются на выборах по указанной в его посте ссылке.

Подписчиков не пришлось долго уговаривать, за что артист наградил их видеороликом, где ругается на 15 языках, в том числе и довольно экзотических.

You guys showed up and blasted through our Voter Action Goal for #GoodToVote! So as promised, here's some Cussin' 15 ways to go! Thanks for getting involved and make sure to #vote on Nov.3rd! #votemask @faircount @fairfight #MKsaysVote #yourvoicematters pic.twitter.com/6GkHudrm53