Агрессия и наркотики. Помощница Эмбер Херд раскрыла подробности ее отношений с Джонни Деппом

Бывшая помощница актрисы Эмбер Херд Кейт Джеймс раскрыла подробности ее отношений с Джонни Деппом, а также рассказала об агрессивном поведении начальницы и ее проблемах с наркотиками. Об этом сообщает The Blast.

Экс-ассистентка заявила, что работала с артисткой в 2012 и 2016 годах, и назвала этот период настоящим кошмаром. По ее словам, поначалу знаменитость не называла имя своего избранника и говорила, что встречается "с одним стариком". Позднее Джеймс познакомилась с Деппом, который произвел на нее впечатление застенчивого, доброго и вежливого человека.

Женщина считает, что во время романа со звездой "Пиратов Карибского моря" Херд пыталась походить на своего возлюбленного. Например, она начала коллекционировать редкие издания книг в твердом переплете, а также скопировала интерьер дома Деппа. "Когда я впервые встретила Эмбер, ее стиль одежды был строгим. Вскоре все изменилось, и она начала одеваться богемно, носить все больше украшений из серебра и шляп, что, как мне кажется, повторяло стиль Джонни", — вспомнила помощница, добавив, что ее бывшая начальница получала удовольствие от славы, которая пришла к ней благодаря этому роману. Кроме того, ее раздражало, когда ассистентка общалась с актером.

"Эмбер регулярно оскорбляла меня и часто кричала из-за мелочей. Она впадала в слепую ярость, и в такие моменты никто не мог спорить с ней. Даже если бы я пыталась что-то объяснить, не думаю, что она услышала бы это, потому что она была настолько зла", — поделилась Джеймс. По ее мнению, причиной столь агрессивного поведения могли быть галлюциногенные грибы и МДМА, в употреблении которых признавалась Херд. Бывшая помощница утверждает, что артистка также злоупотребляла вином и часто присылала ей бессвязные оскорбления посреди ночи.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го Херд подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя "жертвой домашнего насилия". В свою очередь, актер подчеркнул, что это высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.