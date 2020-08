View this post on Instagram

Я даже вчера, по такому случаю, напился. 🥃 Серёжа, спасибо !🙏 @residenciaspain Не пил два месяца, но получение ВНЖ стало большим поводом. Границы закрыты, но теперь я свободен!!! Ура!!!🤪 #Испания #испания🇪🇸

