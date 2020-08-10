Российский актер Алексей Панин, который в последние годы упоминается в прессе не в связи с новыми ролями, а в хронике скандалов, сообщил, что развелся и получил вид на жительство в Испании.

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Перед этим, признался скандально известный актер в Instagram, он два месяца не пил, но получив ВНЖ, "по такому случаю, напился".

Панин не скрывает, что хочет уехать из России, но пока не может этого сделать не только по причине закрытых границ, но и из-за дочери Анны, которая учится в одной из московских школ.

Это именно из-за нее несколько лет назад актер совершал поступки, которые активно обсуждались в СМИ. Тогда он пытался добиться того, чтобы дочь жила с ним, а не с ее матерью Юлией Юдинцевой.

Однако официальные отношения "по паспорту" его связывали с Людмилой Григорьевой. Фактически их брак длился всего год (с 2013-го по 2014-й), но лишь 6 лет спустя актер оформил развод.

В беседе с изданием StarHit 42-летний Панин подтвердил, что официально стал холостым, и добавил: "Теперь могу снова жениться. Живем дальше!"