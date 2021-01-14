Актер Арми Хаммер ответил на обвинения в каннибализме

Актер Арми Хаммер в беседе с порталом TMZ ответил на обвинения в каннибализме.

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Он назвал заявления о том, что он якобы просил женщин выпить их кровь, чушью. "Но в свете этих злобных и ложных онлайн-атак на меня я не могу оставить своих детей на четыре месяца, чтобы отправиться на съемки в Доминиканскую республику. Студия Lionsgate поддерживает меня в этом", — сказал он.

Арми Хаммер должен был сниматься в фильме "Брак по залету" с Дженнифер Лопес. Информированный источник в студии подтвердил, что на роль, которую ранее должен был сыграть Хаммер, планируется выбрать другого актера.

Ранее в сети были распространены скриншоты переписок, которую Арми Хаммер якобы вел с неизвестными девушками. В переписке с одной из них актер якобы недвусмысленно намекал, что его возбуждают фантазии на тему каннибализма, и признавался, что вырезал сердце из животного и съел его теплым. "Я так возбуждаюсь от мысли, что держу твое сердце в руке. Я 100-процентный каннибал, я хочу съесть тебя. Черт! Так страшно в этом признаваться, я никогда не признавался в этом ранее. Мне нужна твоя кровь, я жажду этого. Ты позволишь мне сделать это завтра? Не забывай, что ты моя. Мне нужна твоя кровь, я хочу, чтобы ты меня ей напоила", — говорится в переписке.