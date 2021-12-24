Актер Джеймс Франко признался, что занимался сексом со студентками его школы. Те назвали его слова бесчувственными

Четыре года спустя после выдвинутых против него обвинений актер Джеймс Франко признался, что действительно занимался сексом со студентками его актерской школы. В ответ на эти откровения адвокаты студенток заявили, что Франко совершенно нечувствителен к боли и страданиям их клиенток, а его слова не похожи на раскаяние.

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Выступая в подкасте Джесса Кейла на радио SiriusXM, Франко сказал, что во время преподавания в 2018 году он действительно спал со студентками и "это было неправильно".

Студентки Сара Титер-Каплан и Тони Гаал, которые посещали ныне несуществующую актерскую школу Франко Studio 4, утверждали, что тот пытался "создать поток молодых женщин, которые подвергались его сексуальной эксплуатации под предлогом получения образования".

В коллективном иске, поданном к актеру в 2019 году, утверждалось, что Франко злоупотреблял своим положением. Сара Титер-Каплан и Тони Гаал обвинили актера в том, что он вел себя недостойно по отношению к студенткам и использовал их для удовлетворения своих сексуальных потребностей, завлекая начинающих актрис перспективой получить роль в его фильмах.

Студентки утверждали, что стали жертвами мошенничества, так как заплатили за школу актерского мастерства, в то время как на самом деле подвергались сексуальной объективизации и запугиванию.

Когда эти обвинения прозвучали впервые, Франко заявил, что они недостоверны. Но в феврале 2021 года Франко достиг финансового соглашения со студентками: они отказались от своих претензий после того, как 43-летний Франко согласился выплатить им в общей сложности 2,2 млн долларов.

Джеймс Франко при этом заявил, что основал актерскую школу не для того, чтобы заманивать женщин в постель.

"В завязке"

В 2011 году Франко был номинирован на "Оскар" как лучший актер за главную роль в фильме "127 часов" Дэнни Бойла. Он также известен своими ролями в фильмах "Ананасовый экспресс" и "Человек-паук".

Актер говорит, что хранил молчание все эти годы потому что хотел выслушать всех недовольных его поведением.

Франко также рассказал, что пройдя с 2016 года курс лечения от сексуальной зависимости, теперь он находится "в завязке".

Прежде Франко страдал от алкогольной и психотропной зависимости, но последние годы вел трезвый образ жизни, не употреблял алкоголь и наркотики, а также призывал других не делать этого.

"Обесценивание переживаний"

Адвокаты двух женщин, обвинивших Франко в сексуальных домогательствах, резко раскритиковали то, как было сделано его признание. По их мнению, актер повел себя совершенно бесчувственно. В заявлении, сделанном представителями актрис Сары Титер-Каплан и Тони Гаал, сказано, что даже после того, как Франко согласился на мировое соглашение, он продолжает обесценивать переживания выживших и игнорировать их боль.

В отрывках из подкаста, обнародованных в среду в американских СМИ, Франко говорит, что много работает над собой после выдвинутых обвинений. "В то время я думал, что если секс происходит по взаимному согласию, то всё нормально", - заявил он в интервью.

Эти комментарии - первая публичная попытка актера ответить на обвинения.

На вопрос, как он мог не осознавать, что отношения между учителем и учениками могут порождать специфическую расстановку сил, влиявшую на решение студенток, Франко ответил, что тогда он мыслил не вполне ясно. "Я лечился от злоупотребления психоактивными веществами. У меня было много проблем, связанных с зависимостью. И, возможно, именно предыдущий опыт помогает мне сейчас понять свое поведение и измениться", - заявил Франко.

"Его поведение не было результатом его лечения, оно было и остается подлым поведением. Его театральная школа была просто прикрытием", - прокомментировали эти слова представители студенток.

Сара Титер-Каплан, одна из тех, кто подал против Франко иск, также раскритиковала поведение автора подкаста Джесса Кейла и радио SiriusXM. "Предоставление платформы для высказывания только насильникам, без учета мнения их жертв, наносит огромный вред. Это выглядит как насмешка над пережившими насилие и это большая проблема", - написала она в "Твиттере".