Актер Джереми Реннер получил более 30 переломов из-за аварии со снегоочистителем

Американский актер Джереми Реннер, известный по роли "Соколиного глаза" (Hawkeye) в марвеловской киновселенной, рассказал, что получил более 30 переломов в результате аварии со снегоочистителем в первый день Нового года.

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Публикуя новости о своем самочувствии, актер "Мстителей" рассказал, что "утренние тренировки, новогодние обещания - всё изменилось в этот конкретный Новый год" и поделился своим фото на больничной кровати.

"Эти 30 с лишним сломанных костей будут срастаться, становиться сильнее, как и любовь и связь с семьей и друзьями", - написал он, поблагодарив всех за сообщения и заботу.

I want to thank EVERYONE for their messages and thoughtfulness. Much love and appreciation to you all. These 30 plus broken bones will mend , grow stronger, just like the love and bond with family and friends deepens pic.twitter.com/kzj2CLYdXA — Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 21, 2023

Реннер получил тупую травму грудной клетки и переломы во время уборки снега возле своего дома в Неваде. В течение нескольких дней его состояние было критическим. Сообщалось, что Реннера сбил его собственный снегоочиститель - ратрак PistenBully, который весит почти 6,5 тонн - в три раза тяжелее среднего автомобиля.

Многие знаменитости написали Реннеру слова поддержки, в том числе его коллеги по фильмам Marvel Крис Хемсворт и Крис Эванс.

"Ты чемпион, приятель! Мы любим тебя", - написал Хемсворт, а Эванс пошутил о выносливости коллеги, написав: "Кто-нибудь хотя бы проверил, как там снегоочиститель?"

Foto: Privātais arhīvs

Накануне Нового года десятки человек в США погибли из-за "снежной бури века", которую синоптики называли "циклон-бомба" или "взрывной циклон".

У Реннера есть ранчо у озера Тахо в горах Сьерра-Невада, где в результате снежной бури без электричества остались около 35 тысяч домов.

По словам шерифа округа Уошо Дарина Балаама, вокруг дома Реннера намело сугробы почти метр высотой, и один из членов его семьи застрял в снегу на автомобиле. Реннер завел свой ратрак, расчистил путь и отбуксировал машину обратно.

Снегоочиститель PistenBully или Snowcat обычно используют на горнолыжных курортах для подготовки склонов и прокладке трасс

Однако, когда он вышел из снегоочистителя, трак неожиданно покатился вперед. Реннер пытался запрыгнуть на место водителя, чтобы его остановить, но машина его сбила.

"Очевидец рассказал, что видел как мистер Реннер садился в PistenBully, и пропал из виду, пока трак не заглох в сугробе перед подъездной дорогой к дому", - заявил Балаам.

По словам шерифа, нет никаких признаков, что к аварии причастны наркотики или алкоголь, инцидент квалифицировали как несчастный случай. Следователи проводят проверку на предмет механической неисправности ратрака.

Шериф добавил, что Реннер "отличный сосед" и всегда помогает расчищать местные дороги с помощью своего трака.