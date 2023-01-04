Актер Джереми Реннер пришел в себя и опубликовал селфи после аварии со снегоочистителем

Американский актер Джереми Реннер, известный по роли "Соколиного глаза" (Hawkeye) в марвеловской киновселенной, очевидно, пришел в сознание и опубликовал первое селфи из больницы, куда он попал в критическом состоянии после аварии со снегоочистителем.

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Инцидент произошел в воскресенье утром, Реннер получил травмы, когда расчищал снег на своем ранчо недалеко от Рино в штате Невада. Что именно случилось, представители актера тогда не рассказали.

По словам местного шерифа, Реннера сбил его собственный снегоочиститель - ратрак PistenBully, который весит почти 6,5 тонн - в три раза тяжелее среднего автомобиля.

Актер получил тупую травму груди, ортопедические повреждения, и был сразу же направлен в реанимацию - как говорят врачи, "в критическом но стабильном состоянии".

И вот во вторник вечером Реннер опубликовал в своем "Инстаграме" селфи с больничной койки, сопроводив его подписью: "Спасибо всем за добрые слова. Мне слишком плохо, чтобы печатать, но я посылаю вам всем любовь".

Публицист Реннера Сэм Маст сказал, что актер перенес операцию и демонстрирует "положительный прогресс" - разговаривает, бодр и в хорошем настроении. Пока он остается в отделении интенсивной терапии в критическом, но стабильном состоянии.

Расследованием инцидента занималась группа по расследованию крупных происшествий в офисе шерифа округа Уошо.

Накануне Нового года десятки человек в США погибли из-за "снежной бури века", которую синоптики называют "циклон-бомба" или "взрывной циклон".

Шторм с сильными морозами и обильными снегопадами настиг жителей обширной территории от Канады на севере до Рио-Гранде на юге. Аномальные погодные условия в США и Канаде унесли не менее 56 жизней. Предупреждение о надвигающейся экстремальной погоде получили жители сразу 12 штатов.

У Реннера есть ранчо у озера Тахо в горах Сьерра-Невада, где в результате снежной бури без электричества остались около 35 тысяч домов.

По словам шерифа округа Уошо Дарина Балаама, вокруг дома Реннера намело сугробы почти метр высотой, и один из членов его семьи застрял в снегу на автомобиле. Реннер завел свой ратрак, расчистил путь и отбуксировал машину обратно.

Однако, стоило Джереми ненадолго отвлечься на разговор с родственником, трак неожиданно покатился вперед, Реннер пытался запрыгнуть на место водителя, чтобы его остановить, но машина его сбила.

"Очевидец рассказал, что видел как мистер Реннер садился в PistenBully, и пропал из виду, пока трак не заглох в сугробе перед подъездной дорогой к дому", - заявил Балаам.

По словам шерифа, нет никаких признаков, что к аварии причастны наркотики или алкоголь, инцидент квалифицировали как несчастный случай. Следователи проводят проверку на предмет механической неисправности ратрака.

Foto: Vida Press

Шериф добавил, что Реннер "отличный сосед" и всегда помогает расчищать местные дороги с помощью своего трака.

"Он всегда готов помочь, один из тех людей, про которых не знаешь большую часть времени, что они делают, но который оказывает огромное влияние на наше небольшое сообщество", - добавил Балаам.

"Прочный как гвоздь"

Коллеги-актеры по марвеловским фильмам отреагировали на больничное селфи Реннера подбадривающими комментариями.

Звезда "Капитана Америки" Крис Эванс написал: "Прочный как гвоздь. Люблю тебя, приятель". Звезда "Стражей Галактики" Крис Пратт признался, что посылал непрерывные молитвы "тебе, братан", а актер марвеловского мини-сериала "Ванда/Вижн" Пол Беттани добавил: "Люблю тебя, приятель. Шлю тебе любовь и исцеление".

Ванесса Хадженс, Хайди Клум и Орландо Блум также отправили сообщения со словами поддержки, а ведущий популярного ток-шоу The Tonight Show на NBC Джимми Фэллон пожелал Реннеру: "Много любви для тебя, приятель".

Звезда "Тора" Крис Хемсворт написал: "Скорейшего выздоровления, приятель. Посылаю тебе любовь!", а Тайка Вайтити, режиссер двух фильмов о Торе просто сказал: "Брат мой, я люблю тебя".

На следующий день после несчастного случая с Реннером появились сообщения, что в результате аварии погиб автогонщик и шоумен Кен Блок - и тоже с участием снегохода: Блок ехал на снегоходе по крутому склону, когда машина внезапно перевернулась, придавив его под собой. По официальным данным, из-за множества полученных травм актер скончался на месте.

Наибольшую известность Реннеру принесла сыгранная им роль "Соколиного глаза" (Hawkeye) в серии фильмов о супергероях киновселенной Marvel.

За актерскую работу в фильме "Повелитель бури" он даже был номинирован на "Оскар", а кроме того, снимался в таких голливудских бестселлерах, как "Афера по-американски", "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" и "Эволюции Борна".

Реннер также был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана за роль в фильме "Город".

В настоящее время он играет главную роль в сериале Paramount+ "Мэр Кингстауна" и появился в эпизодической роли в продолжении фильма "Достать ножи" под названием "Стеклянная луковица".