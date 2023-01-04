Актер Джереми Реннер пришел в себя и опубликовал селфи после аварии со снегоочистителем

Американский актер Джереми Реннер, известный по роли "Соколиного глаза" (Hawkeye) в марвеловской киновселенной, очевидно, пришел в сознание и опубликовал первое селфи из больницы, куда он попал в критическом состоянии после аварии со снегоочистителем.
Инцидент произошел в воскресенье утром, Реннер получил травмы, когда расчищал снег на своем ранчо недалеко от Рино в штате Невада. Что именно случилось, представители актера тогда не рассказали.
По словам местного шерифа, Реннера сбил его собственный снегоочиститель - ратрак PistenBully, который весит почти 6,5 тонн - в три раза тяжелее среднего автомобиля.
Актер получил тупую травму груди, ортопедические повреждения, и был сразу же направлен в реанимацию - как говорят врачи, "в критическом но стабильном состоянии".
И вот во вторник вечером Реннер опубликовал в своем "Инстаграме" селфи с больничной койки, сопроводив его подписью: "Спасибо всем за добрые слова. Мне слишком плохо, чтобы печатать, но я посылаю вам всем любовь".
Публицист Реннера Сэм Маст сказал, что актер перенес операцию и демонстрирует "положительный прогресс" - разговаривает, бодр и в хорошем настроении. Пока он остается в отделении интенсивной терапии в критическом, но стабильном состоянии.
Расследованием инцидента занималась группа по расследованию крупных происшествий в офисе шерифа округа Уошо.
Накануне Нового года десятки человек в США погибли из-за "снежной бури века", которую синоптики называют "циклон-бомба" или "взрывной циклон".
Шторм с сильными морозами и обильными снегопадами настиг жителей обширной территории от Канады на севере до Рио-Гранде на юге. Аномальные погодные условия в США и Канаде унесли не менее 56 жизней. Предупреждение о надвигающейся экстремальной погоде получили жители сразу 12 штатов.
У Реннера есть ранчо у озера Тахо в горах Сьерра-Невада, где в результате снежной бури без электричества остались около 35 тысяч домов.
По словам шерифа округа Уошо Дарина Балаама, вокруг дома Реннера намело сугробы почти метр высотой, и один из членов его семьи застрял в снегу на автомобиле. Реннер завел свой ратрак, расчистил путь и отбуксировал машину обратно.
Однако, стоило Джереми ненадолго отвлечься на разговор с родственником, трак неожиданно покатился вперед, Реннер пытался запрыгнуть на место водителя, чтобы его остановить, но машина его сбила.
"Очевидец рассказал, что видел как мистер Реннер садился в PistenBully, и пропал из виду, пока трак не заглох в сугробе перед подъездной дорогой к дому", - заявил Балаам.
По словам шерифа, нет никаких признаков, что к аварии причастны наркотики или алкоголь, инцидент квалифицировали как несчастный случай. Следователи проводят проверку на предмет механической неисправности ратрака.
"Он всегда готов помочь, один из тех людей, про которых не знаешь большую часть времени, что они делают, но который оказывает огромное влияние на наше небольшое сообщество", - добавил Балаам.
"Прочный как гвоздь"
Коллеги-актеры по марвеловским фильмам отреагировали на больничное селфи Реннера подбадривающими комментариями.
Звезда "Капитана Америки" Крис Эванс написал: "Прочный как гвоздь. Люблю тебя, приятель". Звезда "Стражей Галактики" Крис Пратт признался, что посылал непрерывные молитвы "тебе, братан", а актер марвеловского мини-сериала "Ванда/Вижн" Пол Беттани добавил: "Люблю тебя, приятель. Шлю тебе любовь и исцеление".
Ванесса Хадженс, Хайди Клум и Орландо Блум также отправили сообщения со словами поддержки, а ведущий популярного ток-шоу The Tonight Show на NBC Джимми Фэллон пожелал Реннеру: "Много любви для тебя, приятель".
Звезда "Тора" Крис Хемсворт написал: "Скорейшего выздоровления, приятель. Посылаю тебе любовь!", а Тайка Вайтити, режиссер двух фильмов о Торе просто сказал: "Брат мой, я люблю тебя".
На следующий день после несчастного случая с Реннером появились сообщения, что в результате аварии погиб автогонщик и шоумен Кен Блок - и тоже с участием снегохода: Блок ехал на снегоходе по крутому склону, когда машина внезапно перевернулась, придавив его под собой. По официальным данным, из-за множества полученных травм актер скончался на месте.
Наибольшую известность Реннеру принесла сыгранная им роль "Соколиного глаза" (Hawkeye) в серии фильмов о супергероях киновселенной Marvel.
За актерскую работу в фильме "Повелитель бури" он даже был номинирован на "Оскар", а кроме того, снимался в таких голливудских бестселлерах, как "Афера по-американски", "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" и "Эволюции Борна".
Реннер также был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана за роль в фильме "Город".
В настоящее время он играет главную роль в сериале Paramount+ "Мэр Кингстауна" и появился в эпизодической роли в продолжении фильма "Достать ножи" под названием "Стеклянная луковица".