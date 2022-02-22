Актер Эммануил Виторган срочно ищет помощницу по хозяйству в Юрмале

Актер Эммануил Виторган опубликовал в фейсбуке пост — ищет кого-то, кто будет две недели убирать и готовить для семьи в Юрмале на период с 23 февраля до 7 марта. Возможно, с проживанием.

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В этом году Эммануил Виторган и его жена юрмальчанка Ирина (в девичестве Млодик) отмечают 20-летие своего брачного союза. А недавно сама супруга актера пышно отпраздновала свое 60-летие в "Виторган-клубе". Ирина ведет активную жизнь – управляет сетью химчисток, помогает мужу проводить творческие встречи в его Культурном центре.

В 2018-м году у пары родилась дочь Этель, а спустя год на свет появился и второй ребенок - дочь Клара.

82-летний Эммануил Гедеонович был женат трижды. От первой супруги Тамары Румянцевой у него есть дочь Ксения, от второй Аллы Балтер — сын Максим, тоже актер и бывший супруг Ксении Собчак, которая подарила Эммануилу Гедеоновичу пятого внука Платона.

Судя по дате, в Юрмалу пара приедет на российский праздник День защитника отечества и уедет обратно к Женскому дню.