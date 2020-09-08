Актер Евгений Стычкин в пятый раз станет отцом

Отметившая 75-летие экс-балерина Ксения Рябинкина в новом интервью рассказала о скором пополнении в семье своего сына — актера Евгения Стычкина.

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По словам Рябинкиной, женатый на актрисе Ольге Сутуловой Стычкин станет отцом в пятый раз. "Для Жени это будет пятый ребенок, а для Оли — первый. Уверена, она станет хорошей мамой, ведь хозяйка замечательная. Я весь день провожу у них, только спать ухожу к себе", — цитирует ее "Экспресс-газета".

Первый ребенок, дочь, родился у Евгения Стычкина в отношениях с однокурсницей Юлией Жемчуговой в 1995 году. Позже в браке с пианисткой Екатериной Сканави родилось трое детей: сыновья Алексей и Лев и дочь Александра.