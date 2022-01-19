Актер Гаспар Ульель умер после несчастного случая в горах

Звезда фильма "Ганнибал: Восхождение" Гаспар Ульель умер после падения в горах на юге Франции. Об этом его агент сообщил изданию AFP.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Французский актер пострадал в результате инцидента во время катания на лыжах. Он был госпитализирован в госпиталь Гренобля. Подробности его смерти не раскрываются. Ульелю было 37 лет.

Об инциденте стало известно 18 января. Отмечалось, что артиста доставили в больницу на вертолете, он находился без сознания. Причины его падения не раскрывались.

Помимо "Ганнибала: Восхождение" артист сыграл в таких фильмах, как "Париж, я люблю тебя", "Это всего лишь конец света", "Долгая помолвка" и "Месть бедняка". Он также снялся в супергеройском сериале студии Marvel "Лунный рыцарь", релиз которого запланирован в 2022 году.