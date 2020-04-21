Актер Идрис Эльба рассказал, что COVID-19 перевернул его жизнь
Foto: Vida Press

Британский актер Идрис Эльба cообщил, что их жизнь с женой, моделью Сабриной Даур Эльбой, "перевернулась" после того, как они переболели коронавирусной инфекцией COVID-19, передает AP News.

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Он заявил, что перенесенный ими опыт был "определенно страшным, тревожным и нервным". По словам артиста, болезнь стала "полным переворотом" для их жизни.

Эльба выразил мнение, что теперь мир ежегодно должен "проводить неделю карантина для того, чтобы просто помнить это время", а также "друг друга".

Британский актер сообщил о положительном результате на коронавирус 16 марта. Эльба тогда уведомил, что самоизолировался, несмотря на отсутствие симптомов болезни.

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