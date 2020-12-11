Актер из "Пятого элемента" и "Темного рыцаря" найден мертвым

Афроамериканский актер Том Листер-младший, сыгравший эпизодические роли в фильмах "Темный рыцарь" и "Пятый элемент", найден мертвым в своей квартире в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.

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Друзья и бизнес-партнеры Листера-младшего сообщили полиции в четверг, 10 декабря, что тот перестал выходить на контакт с вечера среды. Сотрудники правоохранительных органов проникли в квартиру артиста и обнаружили его тело. По предварительным данным, Листер-младший умер от естественных причин. Актеру было 62 года.

Том Листер-младший также снялся в комедии "Пятница" и сиквеле "Следующая пятница", в фильмах "Джеки Браун", "Дон Жуан де Марко", "Поезд-беглец" и "Человеческая многоножка 3". Помимо этого, он принял участие в озвучке мультфильма "Зверополис".