Российский актер Сергей Бурунов стал жертвой мошенников и потерял сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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По данным канала, решивший купить компьютер артист нашел соответствующее объявление в сети, договорился с продавцом о стоимости, а затем перевел ему на карту 270 тысяч рублей (3,4 тысячи евро). Бурунов так и не получил компьютер, поэтому написал заявление в полицию.

Полиция разыскивает мошенников, обманувших актера. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

43-летний Бурунов снялся в таких фильмах, как "Остров", "Водитель для Веры" и "Призрак", а также принимал участие в пародийной передаче "Большая разница" на Первом канале. Наибольшую известность ему принесла роль в сериале "Полицейский с Рублевки".

В 2019 году Бурунов занял третье место в рейтинге самых популярных российских актеров. Его обошли Александр Петров и Павел Прилучный.