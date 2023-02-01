Актера Алека Болдуина обвинили в непредумышленном убийстве
Foto: Vida Press

Прокуратура американского штата Нью-Мексико во вторник, 31 января, официально предъявила актеру Алеку Болдуину обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках вестерна "Ржавчина" ("Rust") 21 октября 2021 года. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на судебные документы.

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Помимо Болдуина, аналогичное обвинение предъявлено Ханне Гутьерес-Рид, которая отвечала за оружие и боеприпасы на съемочной площадке. Болдуин во время съемок случайно застрелил Хатчинс из револьвера "Кольт", в котором по неизвестной причине вместо холостых оказались боевые патроны.

Если Болдуина и Гутьерес-Рид признают виновными, им грозит до 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере 5000 долларов США. Однако тот факт, что в деле замешано огнестрельное оружие, может увеличить срок заключения до пяти лет, указывает телеканал CNN.

Болдуин обвинил в трагедии съемочную группу

В ноябре 2022 года Болдуин подал в суд на съемочную группу "Ржавчины". Актер утверждает, что причиной трагедии стали действия Гутьерес-Рид, ассистента режиссера Дэйва Холлса, который передал актеру пистолет и сказал, что он безопасен, реквизитора Сары Закри и поставщика оружия Сета Кенни. "Эти ответчики - профессионалы, которые были обязаны обеспечивать безопасность на съемочной площадке. Все участники съемок, включая Болдуина, ожидали этого от них и доверяли им", - говорится в исковом заявлении.

В то же время адвокат Гутьерес-Рид Джейсон Боулз заявил журналистам: "Именно он (Болдуин - Ред.) застрелил Галину, это его ошибка".

Семья Хатчинс первоначально подала в суд на Болдуина, обвинив его в недостаточной подготовке к снимавшейся сцене и неоправданном сокращении расходов на производство фильма. Позднее иск был отозван. "Мы все считаем, что смерть Галины - это ужасный несчастный случай", - подчеркнул муж погибшего оператора Мэтью Хатчинс.

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