instagram.com/manucharov/
Foto: instagram.com/manucharov/

Российский актер театра и кино Вячеслав Манучаров перенес операцию по удалению молочных желез из-за серьезного заболевания — гинекомастии, которое развилось на фоне приема анаболических препаратов с целью наращивания мышечной массы.

Телеведущий побывал в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ, где рассказал, что в его жизни был период, когда он страдал от ожирения и весил 135 кг. Будучи студентом театрального института, он полюбил свою однокурсницу, которая отвергла его, едко поинтересовавшись: "Как он собирается заниматься сексом с таким животом?".

Обидевшись на девушку, артист решил доказать себе и ей, что может выглядеть иначе, но выбрал "легкий путь" с использованием гормональных препаратов. "Начал ходить в спортзал. Сильно похудел. Делал потрясающие фотографии, на которых я на доске для серфинга на Мальдивах. Как только перестал заниматься, то стал поправляться. Решил удалить молочные железы. Я больше ничего колоть себе не буду. Фитнес-тренеры в курсе, что я говорю", — цитирует актера издание "Телепрограмма".

Манучаров отметил, что в настоящее время наблюдает тенденцию, когда все хотят быстрых результатов в построении рельефного тела. "Но мы, слава богу, это все прошли", — сказал актер.

Друг телеведущего певец Стас Костюшкин, в свою очередь, указал, что постоянно сохранять одну и ту же форму очень тяжело. "Я вот, например, сильно люблю сладкое, поэтому на тренировках делаю упор на кардио", — отметил он.

Разработчик методики похудения врач-диетолог Нурия Дианова прокомментировала ситуацию с Манучаровым. По ее словам, когда мужчина дополнительно принимает различные препараты, то синтез его собственных гормонов подавляется. "Получается, что если человек с целью наращивания мышечной массы принимает анаболические препараты, то его внутренний синтез подавляется. По сути дела, это может привести к тому, что будет нарушена выработка собственных гормонов. Сказать, через какое время — сложно", — подчеркнула Дианова.

Диетолог привела пример из своей практики, когда прием подобных препаратов сказывался на работе печени пациентов. Она также добавила, что у мужчин может развиться остеопороз, понизиться устойчивость иммунитета, нарушиться дифференцировка сперматозоидов и развиться мочекаменная болезнь. "Те, кто сидят на стероидах длительное время, нередко умирают от заболеваний сердца. У них более высокий уровень артериального давления, — продолжила эксперт. — Когда люди принимаем эти препараты, то у них неустойчивое настроение. Психика превращается в качели. Бывают вспышки ярости. Люди становятся более агрессивными. Как крайний вариант — снижение памяти".

Говоря о случае Манучарова, Дианова подтвердила, что гинекомастия также может быть следствием употребления гормональных препаратов. По ее словам, у мужчин увеличиваются молочные железы, снижается либидо, меняется структура сперматозоида. "У нас есть у всех жировые клетки. Они увеличиваются в размерах. Если прекратить прием анаболиков и препаратов, то молочная железа уменьшится. Не обязательно сразу прибегать к хирургическим методам. Нужно все-таки естественным способом приходить в форму", — заключила врач.

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