Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце заявили о скором разводе.
Об этом супруги сообщили в социальных сетях, опубликовав посты с одинаковым изображением.
"Наша красивая история любви, должна остаться красивой, для этого, нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать, - написал Прилучный в Instagram. - Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми, и будем любить наших детей так же сильно, а может еще и больше. Наши отношения, остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по взрослому.
Известно, что Прилучный и Муцениеце познакомились на съемках телесериала "Закрытая школа", а в 2011 году поженились. В браке родились двое детей.
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Друзья, мы всегда делились самыми веселыми моментами своей жизни, и вообще, были честны, про нашу личную жизнь и нашу пару. Считаем нужным, быть честными с вами и сделать - официальное заявление. Наша красивая история любви, должна остаться красивой, для этого, нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать. От вас и СМИ, просим проявить солидарность, ибо это сложный период в жизни. Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но, мы всегда будем родными друг другу людьми, и будем любить наших детей так же сильно, а может ещё и больше. Наши отношения, остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по взрослому! Спасибо вам, что так любили нашу пару, мы вас всех тоже любим! 💖
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Доброе🌞 Знаете, у меня, есть определенный пост.. Который, я должна выложить, в определённое время, с определенным текстом.. Договорившись заранее.. Со ВСЕМИ.. Честно? Я, так и собиралась сделать.. Очень много советчиков, теперь.. Как ? Что писать? Что делать? Как, не испортить имидж? И я слушала.. И казалось, что так надо, наверное.. Но внутри, очень громко кричал голос.. А я, дура, давно его не слушала.. А - это, всегда был протест, против - клише) Ибо, я - это Я! А не то, что нужно, для картинки! Так вот! Я давно плевала, на то, как надо! Медийность, для меня - никогда не была "рамками", или "правилами" .. Я - никогда, не хотела, казаться - какой-то.. Другой.. Так вот) Пост - НЕ ПО ПЛАНУ! Не по правилам, всех нормальных пар.. И не так, как надо, чтоб хайпануть и выглядеть выгодно в такой ситуации.. Все, выглядели - выгодно.. Браво девочки! Так вот... Не будет: хитовой песни, своей передачи, книги, картины.... Ничего! (Блин, ну пару стихов накатала, под Artik&Asti) Я, просто (хотела написать - девушка, потом вспомнила, что мне - 30 лет)ЖЕНЩНА, которая, ну вот, пришла к тому, что надо - законно расторгать брак) Люблю его - Да! Возрадуются миллионы барышень - да! Провал - НЕТ! Ибо, я благодарна, за все! Мы - навечно связаны✊🏻 мы написали, красивую историю любви! Да и вообще) Полный провал, фиаско, крах надежд, картинки с рекламы хлопьев, вся мудрость под сомнением, есть ли любовь??? Да!!! Но это - путь! Как здорово, что так! Каждая секунда - опыт и становление) Я рада, что мой имидж на дне, я - совсем не образец, ни в чем, и так хорошо.. Это - признать))) Облажалась во всем - ДА! Что может быть круче? 🧟♀️ Товарищи СМИ, умоляю) не тревожьте! Давайте, вспомним о рамках приличия и пространства! Всех обнимаю! ✊🏻 Пы.Сы. Все - обоюдно, полюбовной, с уважением и понимаем и отдаём дань, всему что было! 💖