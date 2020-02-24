Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце заявили о скором разводе.

Об этом супруги сообщили в социальных сетях, опубликовав посты с одинаковым изображением.

"Наша красивая история любви, должна остаться красивой, для этого, нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать, - написал Прилучный в Instagram. - Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми, и будем любить наших детей так же сильно, а может еще и больше. Наши отношения, остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по взрослому.

Известно, что Прилучный и Муцениеце познакомились на съемках телесериала "Закрытая школа", а в 2011 году поженились. В браке родились двое детей.