Актриса Екатерина Варнава развелась после нескольких месяцев брака

Российский актер и режиссер Александр Молочников рассказал в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю, что его брак с популярной юмористкой и участницей Comedy Womаn Екатериной Варнавой продлился всего несколько месяцев. Оба поженились после российского вторжения в Украину, но теперь они живут в разных странах.

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Слухи о расставании 37-летней Екатерины Варнавы и 30-летнего Александра Молочникова появились еще в июле этого года. Поклонники заметили, что телеведущая удалила все их совместные фотографии, более того, некоторые выяснили, что оба отписались друг от друга в социальных сетях.

Александр Молочников дал интервью Юрию Дудю в Нью-Йорке. Он признался, что они с Екатериной Варнавой поженились в начале марта, но после решили развестись по обоюдному согласию. Режиссер живет в Нью-Йорке, и его планы на личную жизнь тоже были связаны с Америкой, то есть он вместе с Варнавой планировал переехать в США, где они могли бы растить их детей.

Однако этого не произошло. Пара сошлась в 2020 году, познакомившись на российском шоу "Танцы со звездами", а в марте этого года им удалось тайно обвенчаться — об этом факте не знали даже российские таблоиды. Как рассскзал Молочников в интервью, после вторжения России в Украину многие пары решили быстро пожениться, чтобы не было лишних проблем в случае эмиграции. У Молочникова и Варнавы тоже был план покинуть родину, но оба неожиданно расстались.

На вопрос о причинах, по которым распался их брак, режиссер ничего объяснить не смог. "Не было определенной одной причиной, но что-то просто зашло в тупик, наверное", — рассказал Александр. Это расстраивает Молочникова, но, по его словам, они остались в хороших дружеских отношениях.