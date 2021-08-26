Актриса Екатерина Васильева постриглась в монахини
Foto: Kadrs no filmas

Народная артистка РСФСР, актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг, сообщает ТАСС.

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Ее сын, настоятель московского храма святителя Николая на Трех Горах протоиерей Димитрий (Рощин), пояснил, что это была ее многолетняя мечта.

При постриге Васильева приняла монашеское имя Василиса. Обряд прошел в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре Зосимова Пустынь в Новой Москве.

Екатерина Васильева родилась 15 августа 1945 года в Москве. Она известна по фильмам "Бумбараш" (1971 год), "Соломенная шляпка" (1974 год), "Обыкновенное чудо" (1978 год), "Экипаж" (1979 год), "Чародеи" (1982 год).

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