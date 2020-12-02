Канадская актриса Эллен Пейдж сделала заявление — она трансгендер и теперь просит обращаться к себе в мужском роде. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

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Теперь 33-летнюю Пейдж зовут Эллиот. Актриса отметила, ей наконец-то удалось полюбить себя такой, какая она есть. "Мне нравится, что я транс", — отметила номинант премий "Оскар".

На своей странице в Instagram Эллен Пейдж призвала людей обратить внимание на дискриминацию трансгендерных людей. По ее словам, 40 процентов представителей данной идентичности пытались покончить жизнь самоубийством. В 2020 году были убиты около 40 трансгендеров.

Эллен Пейдж снялась в десятках известных фильмов. На ее счету участие в таких кинокартинах, как "Джуно", "Люди Икс", "Начало", сериал "Академия Амбрелла".